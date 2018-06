Crise migratoire : la France et l'Italie se sont réconciliées à Paris

Après les mésententes concernant les migrants de l'Aquarius, Emmanuel Macron et le président du Conseil italien Giuseppe Conte se sont entretenus à Paris dans l'après-midi du 15 juin. Les deux hommes se sont réconciliés en direct à l'Élysée, sous l’œil des caméras. Ils ont également annoncé leur volonté de renforcer leur coopération sur la question de l'immigration. Pour rappel, le président français avait fustigé le refus de l'Italie d'accueillir les migrants clandestins de l'Aquarius, qui fait désormais route vers l'Espagne. L'Italie, de son côté, a accueilli 700 000 migrants ces cinq dernières années et a pointé du doigt le manque de soutien de ses partenaires.



