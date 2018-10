Critiqué pour s'être affiché avec un ex-braqueur, Macron dit aimer "chaque enfant de la République"

De quoi provoquer les commentaires outrés d’une partie de l’opposition, à commencer par le Rassemblement national (RN) et de sa présidente Marine Le Pen. "On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation", écrit la députée du Pas-de-Calais sur Twitter. "La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable !" À l’instar de Steeve Briois ou Jean Messiha, plusieurs membres du RN ont suivi le sillon de leur cheffe de file.





Mais les réactions ne se sont pas arrêtées au parti d’extrême-droite. Du côté des Républicains, la députée des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer a, elle, choisi d’ironiser en citant des propos tenus par le président en juin à un adolescent qui l’avait interpellé au Mont-Valérien : "Tu dois te comporter comme il faut. Tu m’appelles pas Manu, tu m’appelles Monsieur le Président."