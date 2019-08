Cruard : "J'ai testé la sécurité du G7"

Le G7 s'est ouvert à Biarritz le week-end dernier. Plus de 13 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés sur place pour garantir la sécurité du sommet. Pour pouvoir pénétrer dans la ville, il a fallu passer par des barrages. Pour séduire les policiers, Benjamin Cruard, venu sans accréditation et sans badge, a misé sur sa "sympathie légendaire". Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Notre "reporter" a donc dû trouver une autre solution pour pouvoir se rapprocher des habitants et des commerçants de Biarritz.



