Cyber-haine : pourquoi le mot "islamophobe" a-t-il été enlevé de la proposition de loi ?

C'est ensuite au tour de Caroline Fourest, éditorialiste et polémiste, autrice du livre "Le Génie de la laïcité", d'ajouter son point de vue. Elle assure : "Favorable à la pénalisation de la cyber haine, je déplore que cette proposition de loi reprenne le mot 'islamophobe' et non 'anti-musulmans'. Au risque de censurer des sites critiques envers la religion ou l'Islam politique, et non racistes. #ToujoursCharlie "PPLCyberHaine."





Pour résumer l'argumentation de ces trois personnalités, lutter contre l'islamophobie reviendrait donc à interdire toute critique de l'islam, toute possibilité de blasphème ou de caricature. Une position déjà largement relayée par le polémiste Eric Zemmour, qui, en avril 2019, sur Paris Première décrétait : "L'islamophobie n'existe pas. Ce n'est pas un délit, c'est la volonté des minorités islamistes qui essayent de nous imposer ce délit d'islamophobie qui n'existe pas." Notons ici que, si ce mot n'est effectivement pas encore utilisé dans la législation française, les juges ont bien la possibilité de punir cette discrimination en recourant notamment à la loi sur la liberté de la presse.





Mercredi, en fin de journée, Laetitia Avia reprend à son compte ces considérations sémantiques. D'après nos informations, ce changement ne faisait pas l'objet d'un amendement spécifique mais a été apporté de manière unilatérale par la députée, afin de mettre un terme à un débat naissant sur les réseaux sociaux, chacun des posts et tweets que nous avons cités ayant engendré plusieurs centaines de réactions et de partages. Suite à cette modification, elle reçoit alors les éloges de celles et ceux qui étaient à l'origine des critiques. Le Printemps Républicain salue d'ailleurs "sa réactivité".