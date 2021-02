Cyberattaques en série : Macron dévoile la stratégie française pour y faire face

Face à la menace des pirates informatiques, l'exécutif ne compte pas rester les bras croisés. En réaction aux attaques successives des serveurs informatiques des hôpitaux de Dax (Landes) et de Villefranche-sur-Saône (Rhône) et plus généralement à la multiplication des hacking de ce type, Emmanuel Macron a détaillé jeudi les moyens et la stratégie de l'État en matière de cybersécurité.

"La nation va faire un effort important sur ce sujet. Ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines, à travers vos deux hôpitaux, et d'autres cas qui ne sont pas rendus publics. Il y a une criminalité qui est en train de s'organiser. Donc ça exige une grande mobilisation", a indiqué le président. Car l'enjeu est de taille : "Ces attaques qui peuvent paraître très abstraites peuvent très rapidement tout désorganiser. Cette menace est très sérieuse, parfois vitale, elle touche à tous les secteurs : hôpitaux, administrations, médias, entreprises..."