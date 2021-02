Cyberattaques en série : ce que le gouvernement doit annoncer ce jeudi

DÉFENSE - Les attaques informatiques se font de plus en plus fréquentes en France. Si elles ont davantage visé les hôpitaux ces dernières semaines, elles touchent en fait une multitude de secteurs. Face à cette menace, le gouvernement doit annoncer jeudi de nouvelles mesures.

Face à la menace des pirates informatiques, le gouvernement ne compte pas rester les bras croisés. En réaction aux attaques successives des serveurs informatiques des hôpitaux de Dax (Landes) et de Villefranche-sur-Saône (Rhône) et plus généralement à la multiplication des hacking de ce type, plusieurs mesures pour détailler les moyens et la stratégie de l'État en matière de cybersécurité doivent être annoncées, jeudi 18 février. Avant de faire ces annonces, Jean Castex doit s'entretenir dans la matinée avec les services informatiques et les personnels de ces établissements hospitaliers. En vue de cette journée, TF1/LCI a pu obtenir en avant-première quelques informations.

Des rançons qui se chiffrent en millions d'euros

"Les rançons demandées, en bitcoins, se chiffrent en millions d'euros", selon un chiffrage de l'entourage présidentiel au sujet deux dernières attaques. L'Élysée ajoute cependant que ses services ont "bon espoir de récupérer la totalité des données de ces hôpitaux, sans payer de rançon". L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) s'est en effet dès le départ saisie du dossier et ces établissements de santé ont accueilli leurs agents en leur sein pour les besoins de l'enquête. Pour le moment, l'identité des hackers à l'origine de ces attaques n'est pas encore connue, nous confirme le Château. Le logiciel utilisé, lui, s'appelle RYUK. "La première chose qui a été faite a été de limiter le chiffrement des données", nous explique-t-on.

Il faut condamner très fermement les auteurs de ces actes - L'Élysée à TF1/LCI

"Il faut condamner très fermement les auteurs de ces actes, d'autant plus criminels qu'ils interviennent dans une situation de tensions dues à la pandémie", appuie l'exécutif. "Mais en réalité, ce n'est pas spécifiquement l'hôpital qui est visé". De nombreux autres secteurs sont aussi concernés par ces attaques, qui ont été multipliées par quatre en 2020, comparé aux années précédentes. Comme pour n'importe quel secteur touché, les autorités déconseillent "fortement" de procéder au paiement des rançons demandées, "qui ne garantit en rien la récupération des fichiers volés", comme l'expliquait LCI dans cet article.

Un budget additionnel d'un milliard d'euros pour le secteur de la cybersécurité

Échaudé par le phénomène, l'Élysée entend désormais anticiper : "Intégrer la cybersécurité dans les budgets est devenu une priorité. [...] Cela devient une préoccupation de l'ensemble des décideurs, mais aussi de l'État", qui souhaite renforcer sa filière de lutte contre ces attaques informatiques. "Le poids des acteurs étrangers [dans la sécurité informatique] est de 30 à 40%. C'est un énorme enjeu pour nous que de construire un programme de cybersécurité". Dans ce but, le Premier ministre doit annoncer une enveloppe d'un milliard d'euros additionnels pour le secteur, jusqu'en 2025. 515 millions d'euros seront tirés des fonds publics, le reste viendra d'investisseurs privés. Dans cette enveloppe, 500 millions d'euros seront directement destinés au financement de projets de solutions souveraines de cybersécurité, tels que des programmes de recherche et projets collaboratifs entre acteurs publics et privés.

Vers la multiplication par deux des emplois du secteur de la cybersécurité en 2025

Le gouvernement compte aussi faire bondir le chiffre d'affaires du secteur de la cybersécurité français, le faisant passer de 7 milliards d'euros en 2019 à 25 milliards en 2025. Il voudrait d'autre part, d'ici là, voir doubler le nombre d'emplois pour atteindre plus de 40.000 personnes. Pour ce faire, de nouveaux masters et formations seront créés. Un campus de 20.000 m², nommé "Campus Cyber", doit aussi voir le jour à La Défense, sur le modèle de la Station F. Le lieu pourra accueillir un millier de personnes et sera ouvert aux lycéens, aux étudiants, ainsi qu'aux entreprises. Il sera inauguré à la rentrée prochaine pour une ouverture au second semestre 2021.

C.A. avec Bastien Augey