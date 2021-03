Cyberharcèlement, affaire Ménès, crise sanitaire... Ce que l'on retient de l'InstaLive de Marlène Schiappa sur TF1

Marlène Schiappa a également été interrogée à propos de la mise en cause de Pierre Ménès pour atteintes sexuelles par la journaliste sportive Marie Portolano, à propos d'un documentaire recoupé au montage. Si le journaliste a manifesté des regrets à ce propos, il a également estimé que l'on ne pouvait "plus rien dire".

"Je trouve incroyable qu’il y ait des gens pour dire encore qu'on ne peut plus rien faire, plus rien dire. Oui, en 2021, on ne peut plus agresser ses collègues de travail, embrasser sur la bouche, attraper les fesses. On peut partager un espace de travail sans s’agresser", a martelé la ministre. "Je soutiens les femmes journalistes sportives qui prennent la parole sur ce sujet. On a beaucoup évolué, on s’indigne de ces phénomènes. Mais effectivement, du sexisme, il y en a encore. Des femmes sont virées de l’antenne quand elles annoncent leur grossesse. C’est illégal et peut être encore tabou."