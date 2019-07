Loi contre la haine en ligne : "Demander à retirer en 24 heures les contenus, c’est extrêmement dangereux"

LCI - Pourquoi l’association considère-t-elle ce texte comme dangereux ?

Benoit Piédallu - Ce texte ne répond pas du tout au problème qui a été présenté. Il y a un problème de visibilité et de mise en avant de paroles haineuses, c’est une réalité. Ce que l’on dénonce c’est que cette visibilité des textes haineux soit le résultat du modèle économique des Gafam. L’idée est de conserver le plus longtemps possible les gens sur leur plateforme, et pour cela, une des méthodes est de mettre des messages engageant en avant. […] Sur YouTube, vous pouvez très rapidement arriver sur la colonne de recommandations à voir des vidéos conspirationnistes, extrémistes parce que ce sont les vidéos qui font le plus réagir. [...] Les algorithmes sont liés au modèle économique.





Demander à retirer en 24 heures les contenus, c’est extrêmement dangereux car on déplace la responsabilité du choix du côté des plateformes. C’est-à-dire du côté de personnes dont ce n’est pas tout le rôle de définir si un texte est clairement haineux ou pas. Rien dans la loi n’aide à définir ce qu’est qu’un contenu haineux. Le risque est que par défaut ces plateformes choisissent de supprimer des textes qu’on leur présente comme étant haineux plutôt que de réfléchir et de pouvoir se tourner vers le juge.