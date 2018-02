"Cynisme", "bullshit", "injures", "brutalité"... Laurent Wauquiez rattrapé par ses propos sur Sarkozy, Macron et Darmanin

Sur franceinfo, la députée La République en marche Aurore Bergé a dénoncé la "brutalité" du leader de LR. "On n'a pas fait

d'entreprise de démolition. On a juste fait campagne", a-t-elle dit à propos de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. "Cela met au jour qui est Laurent Wauquiez, dans la brutalité qui est la sienne, et dans la manipulation de l'opinion", a ajouté la porte-parole du groupe LREM.





"Diffamations, injures, vulgarité... Une conception particulière de l'enseignement... Les étudiants de EMLYON méritent mieux!", a réagi de son côté Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement.