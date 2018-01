Danger de l'alcoolisme : Manuel Valls très mécontent d'être utilisé comme photo d'illustration par les Inrocks

"Au vu des couv' de ces dernières semaines et des prises de position des uns et des autres, je confirme qu'il y a bien un esprit 'Charlie', celui du 11 janvier 2015, et un 'humour' très particulier, celui des Inrocks... Chacun appréciera", tweete Manuel Valls en référence à la Une très controversée des Inrocks sur le chanteur Bertrand Cantat.