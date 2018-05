Quand Philippe de Villiers souffle à l’oreille d'Emmanuel Macron

D’autant qu’Emmanuel Macron n’est pas le seul à apprécier le fondateur du Puy-du-Fou. Son épouse, Brigitte, est également sous le charme. Selon un ami du couple présidentiel, cité dans le JDD, "Brigitte adore de Villiers. Elle a un faible culturel pour les gens de cette droite qui sent la terre, les clochers, les semailles et les moissons". Philippe de Villiers s’étonnerait presque de cette proximité. Pour l’expliquer, il invoque son humour. "Il y a très peu de mecs qui le font rire. Moi je le fais rire", indique le souverainiste. Mais d’après un proche du président, il n’y évidemment pas que cela. "Tous deux sont patriotes. Ils savent qu’au-dessus d’eux il y a la France et que la France est un absolu". Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es…