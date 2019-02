"Tout le monde devrait le payer" : l'idée de l'impôt sur le revenu universel remis sur la table par Jacqueline Gourault

Aujourd'hui, moins d'un ménage sur deux paye l'impôt sur le revenu. Mais selon la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault, l'une des pistes de sortie du Grand débat national pourrait être l'impôt universel. "Le rapport à l'impôt s'est effiloché avec le temps" explique-t-elle dans Le Journal du dimanche. "Or il pose une question essentielle : celle du lien de chaque citoyen avec le bien commun, avec la nation. Nous avons tendance à oublier que notre société est l'une des plus protectrices et des plus redistributrices qui soient ! Cela nous revient aujourd'hui en boomerang. Et le fait que seulement moins d'un foyer fiscal sur deux paie l'impôt sur le revenu y contribue. Il faut redonner à chacun le sens de l'impôt, qui est un acte citoyen."