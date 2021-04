Dans le n°2000 de L'Opinion, Emmanuel Macron rêve le monde d'après

Penser au monde d'après, c'est inévitablement se projeter sur l'après-pandémie. Conscient que "c’est un moment de bascule qui se dessine", le chef de l'État en appelle sans détours à l'exemple du Conseil National de la Résistance, dont il espère que les Français auraient "retrouvé le souffle". Cette référence à l'après-guerre situe les enjeux au niveau d'une reconstruction.

Ainsi, le président espère des Unes de L'Opinion en 2025 sur "l’excellence industrielle française, son nouveau modèle productif plus écologique et numérique, faisant la part belle aux usines qui, dans les domaines de l’énergie, des transports, des éco-matériaux et de l’économie circulaire, sont en germes dans les investissements d’aujourd’hui et feront de la France l’avant-garde du progrès vert."