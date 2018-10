Darmanin, Castaner, Péchenard... qui pour succéder à Gérard Collomb à l'Intérieur ?

Le nom le plus répété d'entre eux est celui de Gérald Darmanin. Sarkozyste et converti zélé au macronisme, le ministre de l'Action et des Comptes publics serait intéressé par la place de numéro 2 du gouvernement et aurait le soutien d'Edouard Philippe. Il a été vu à l'Elysée mardi 2 octobre, où il était convié pour une discussion avec les députés de la commission des affaires sociales au sujet du prochain projet de loi de financement du budget de la sécurité sociale. Et s'est entretenu peu avant avec Emmanuel Macron. Au gouvernement, toujours, le nom de Christophe Castaner, secrétaire d'Etat aux Relations parlementaires, aurait aussi fait part de son intérêt. Mais sa mission de structuration de La République en marche, dont il est le délégué général, en pâtirait lourdement.