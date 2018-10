Castaner, Richard, Molins... qui pour succéder à Gérard Collomb à l'Intérieur ?

Le nom le plus répété d'entre eux est celui de Gérald Darmanin. Sarkozyste et converti zélé au macronisme, le ministre de l'Action et des Comptes publics a été vu à l'Elysée mardi 2 octobre, où il était convié pour une discussion avec les députés de la commission des affaires sociales au sujet du prochain projet de loi de financement du budget de la sécurité sociale. Et s'est entretenu peu avant avec Emmanuel Macron. Mais malgré les rumeurs, l'ancien maire de Tourcoing a assuré ce mardi matin sur France 2 qu'il était concentré sur sa "tâche de ministre des comptes publics, c'est une tâche exaltante", a-t-il avancé. "Il n'y a aucun autre sujet". Quelques mois avant la mise en place du prélèvement à la source, son départ de Bercy ne serait peut-être pas idéal.