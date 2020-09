Darmanin ou Dupond-Moretti ? Sur la sécurité, Macron devra "choisir une option"

D'un côté, Gérald Darmanin (Intérieur) et Marlène Schiappa (Citoyenneté) multiplient les sorties sur les sujets sécuritaires, promettent des statistiques mensuelles de la délinquance et annoncent en grande pompe la future loi sur le "séparatisme". De l'autre, Eric Dupond-Moretti (Justice), après plusieurs semaines d'observation prudente, n'hésite plus à faire entendre une voix dissonante, sur "l'ensauvagement", terme employé par Gérald Darmanin, qu'il récuse, comme sur le "sentiment d'insécurité", de l'ordre "du fantasme", qu'il oppose à l'insécurité réelle, affirmant par exemple que la délinquance des mineurs "n'augmente pas".

"J'ai beaucoup de respect pour sa carrière d'avocat et son entrée dans l'arène politique afin de servir son pays", expliquait le ministre de l'Intérieur lundi dans Le Parisien . "Nous menons des actions communes, mais nous avons aussi des sensibilités différentes. Il ne va pas se renier, et je ne vais pas me renier. Mais il n'y a pas pour autant deux lignes politiques au sein du gouvernement", a assuré Gérald Darmanin, tout en enfonçant le clou sur son utilisation du terme "ensauvagement".

La divergence de vue affichée entre un garde des Sceaux et un ministre de l'Intérieur, "premier flic de France", est loin d'être une nouveauté, rappelle le politologue Stéphane Rozès, président du Cap (Conseils, analyses et perspectives), sollicité par LCI. L'un des tandems les plus conflictuels fut probablement celui formé par Manuel Valls et Christiane Taubira sous le mandat de François Hollande, pour des raisons semblables à celles qui opposent les deux ministres actuels. En remontant plus loin dans le temps, on se souvient également des affrontements ouverts entre Robert Badinter et Gaston Defferre, sous François Mitterrand, notamment sur la question des contrôles d'identités, qui avait valu aux deux ministres une convocation à l'Elysée.

"Ce n'est pas nouveau, mais il y a des différences", estime Stéphane Rozès. "La première, c'est l'état de l'opinion qui, à travers plusieurs événements médiatisés, estime qu'il y a une augmentation de la délinquance. En outre, il y a sans doute une évolution négative de la délinquance, dont certains indicateurs, comme les homicides volontaires, remontent."