"Darmanin sale violeur" : onze personnes interpellées lors de la cérémonie en hommage au père Hamel

Après cette interruption, lors de sa prise de parole, le ministère de l'Intérieur a rendu hommage au père Hamel "mort sous les coups de la barbarie la plus infâme et la plus aveugle". Son assassinat "n’a pas touché que les chrétiens. Il a touché toute la France en son cœur et en son esprit", a dit le ministre, soulignant que "mettre à mort un prêtre (...) c’est tenter d’assassiner une partie de l’âme nationale".