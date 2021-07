INFO LCI - Dates de la présidentielle 2022 : l'exécutif consulte les forces politiques

Fin avril dernier, France Télévisions avait évoqué les dates du 10 et 14 avril, sans qu'elles soient démenties par l'exécutif. L'AFP rapportait alors, citant l'entourage du ministre de l'Intérieur, que "conformément à l'article 7 de la Constitution qui encadre strictement les dates d'élection du président de la république, deux options sont sur la table : 10 et 24 avril ou 17 avril et 1er mai".

Si on ignore encore quand se dérouleront les deux tours de l'élection présidentielle de l'année prochaine, le couple exécutif, lui, tente de prendre la température des forces politiques. D'après les informations de TF1/LCI, Emmanuel Macron et Jean Castex ont ainsi chargé Gérald Darmanin se s'entretenir avec les différents partis à ce sujet.

Toutefois, avait-on ajouté de même source, "l'option 17 avril et 1er mai compte de nombreux inconvénients : deux zones en vacances pour le premier et le second tour. Par ailleurs, le second tour se tiendrait durant un jour férié au cours duquel des manifestations sont traditionnellement organisées".

Pour Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national et candidate à l'Élysée, il fallait alors "changer ces dates" car elles tombent pendant les vacances et risquent de provoquer à nouveau une démobilisation de l'électorat. "Ces dates ont été choisies, comme toute une série de choses aux régionales, pour détourner les Français d'une élection essentielle", avait-elle alors accusé sur France Inter.