Dati candidate, tensions à LaRem : à un peu plus d'un an des élections municipales, qui est en lice pour ravir Paris à Anne Hidalgo ?

A droite, une candidate médiatique s'est déclarée cette semaine : l’actuelle maire du 7e arrondissement et ancienne ministre Rachida Dati. Dans une interview au Figaro ce 5 mars, elle a annoncé renoncer à briguer un nouveau mandat de députée européenne pour se consacrer à Paris. "Je réfléchis très sérieusement à cette candidature. A Paris, il est urgent de changer de politique et je proposerai de le faire. Je m’y engagerai sans hésitation". "Paris a toujours été la ville de toutes les promesses. Paris répond-elle toujours à cette promesse ? Je ne le crois pas. Je veux redonner à Paris cette ambition" a ajouté celle qui a multiplié récemment les sorties et les cafés-débats dans l’est de la capitale.





Si, dans le camp des Républicains, les modalités de désignation ne sont pas encore décidées, la maire du 5e arrondissement et cheffe de file du groupe Républicains et indépendants (LRI) au Conseil de Paris Florence Berthoud s’est récemment prononcée en faveur d’une primaire, mode de désignation déjà expérimenté en 2014. Mais Rachida Dati n’est pas pour. "Si on part divisés, on laisse les clés de Paris à Anne Hidalgo. La division a toujours servi l’adversaire. Et je crois qu’une primaire ne ferait que la renforcer." Les Républicains trancheront ce débat avec une commission d’investiture prévue à l’automne. Outre Rachida Dati, Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement, s’est lui aussi déclaré.





Ancien membre des Républicains aujourd’hui député Agir, Pierre-Yves Bournazel devrait également être de la bataille de Paris. Elu du 18e arrondissement depuis 2008, il veut incarner une "offre politique inédite" en rassemblant des gens de droite, du centre et de la gauche. Il devrait en dévoiler plus sur ses intentions dans son livre à paraître le 13 mars prochain, intitulé Revoir Paris.