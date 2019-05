Davet/Lhomme : la haine en politique

Le livre "La Haine, les années Sarko" (éd. Fayard), de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, dévoloppe une thèse précise. Toute l'histoire récente de la droite française est nécrosée par la haine, les guerres pour le pouvoir, les affaires, le retour, et la rancœur entre les hommes. S’appuyant sur les confidences de l'ancien homme de main de Jean-François Copé, Jérôme Lavrilleux, les deux auteurs nous exposent la rivalité entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, et de ses conséquences sur la droite française.



Ce mardi 7 mai 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de ces haines qui ont plombées la droite. Elle nous plonge dans les coulisses de l'Élysée sous l'UMP au temps de Nicolas Sarkozy.