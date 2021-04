"À Cannes, on ne vaccine pas n’importe comment" : David Lisnard défend la stratégie mise en place dans sa ville

Ce mercredi, Élizabeth Martichoux recevait le maire LR de Cannes, David Lisnard, dans "L'Interview Politique" sur LCI. Interrogé sur la crise sanitaire et la gestion de la campagne de vaccination en France, l'homme politique de 52 ans s'est défendu face aux accusations disant qu'il ne respecte pas les consignes de l'exécutif concernant le calendrier vaccinal. "À Cannes, on respecte la politique publique en termes de vaccination", a-t-il indiqué.

Avant d'ajouter : "On ne vaccine pas n’importe comment, nous ne sommes pas les Lucky Luke de la vaccination, on respecte les recommandations, même si la plupart du temps, nous avons trois semaines, voire un mois d'avance. Aujourd’hui, nous vaccinons les 40-50 ans, on n’anticipe pas, on exécute avec efficacité." Selon lui, la France "doit être plus efficaces dans la lutte contre le virus" mais doit aussi "rétablir les libertés". "On confond la protection et l’interdiction", a-t-il déploré.