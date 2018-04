De de Gaulle à Macron : les présidents français face au Congrès américain

Le 25 avril 1960, en pleine guerre froide, Charles de Gaulle avait prononcé un discours remarquable devant le Congrès américain. Après 58 ans, jour pour jour, Emmanuel Macron s'apprête à en faire de même. A part François Hollande, nos anciens présidents y sont tous passés, à savoir Georges Pompidou en 1970 et Valéry Giscard d'Estaing en 1976, qui a choisi de s'exprimer en anglais. Quels sont les faits marquants de ces passages au Capitole ?



