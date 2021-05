De Mbappé au concert de métal, le drôle de concours entre Emmanuel Macron, McFly et Carlito à l'Élysée

On y retrouve les deux acolytes, qui totalisent plus de 6,5 millions d'abonnés sur leur chaîne, dans les salons de l'Élysée. En tenue décontractée et avec l'humour qui leur est propre, ils accueillent le président de la République et lui expliquent les règles du jeu : "Nous voici pour un concours d'anecdotes. (...) Il y a deux anecdotes longues, deux anecdotes courtes." En cas de victoire, le duo de YouTubeurs exige qu'une photo d'eux soit visible sur le bureau du chef d'État lors des vœux du 14 juillet. Emmanuel Macron, lui, propose s'il remporte le concours que McFly et Carlito embarquent dans un avion de la patrouille de France lors de la fête nationale, sachant que ce dernier "déteste l'avion". "Ce n'est pas notre premier, et c'est bien pour ça que l'on va gagner", avertit d'emblée Carlito. "Je ne vais vous laisser aucune chance", rétorque Emmanuel Macron.

Le président s'embarque ensuite dans une longue anecdote, lors de laquelle il raconte avoir participé un peu malgré lui à une série nigérienne lors d'un déplacement présidentiel. "J'avais le souvenir d'un lieu un peu emblématique de la culture de l'afrobeat, qui s'appelle le Shrine. (...) J'arrive notamment avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans une salle surchauffée, pleine de monde consommant des substances. Ça sentait très fort", dit se rappeler le président, indiquant que différents artistes, dont le fils de Fela Kuti, inventeur de l'afrobeat, et Youssou N'Dour passent tour à tour sur scène. "Et on me demande, à la fin, de monter sur scène pour faire un message à la jeunesse et présenter la France. À la fin, d'un seul coup, des gens déboulent de partout avec des micros collés au moyen de sparadraps sur le visage, des caméras... Et on m'explique que c'est une série 'Nollywood'. Le Nigéria est la plus grande industrie cinématographique d'Afrique", précise-t-il. "On me dit : maintenant vous allez tourner dans une série avec nous. Et du coup j'ai fait cette série", affirme-t-il.

Après moultes hésitations, McFly et Carlito donnent leur réponse : "Cette anecdote est vraie". Ce que confirme Emmanuel Macron, qui précise que les rushes n'ont en revanche jamais été rendus publics.