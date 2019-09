De Libération au Figaro, la presse rend un hommage vibrant à Jacques Chirac

"SANS CHICHI" - Les journaux nationaux et régionaux consacrent leur une à la disparition de Jacques Chirac, disparu jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. Des hommages à l'image de l'ancien président de la République.

"Une pomme à croquer", "Gasset, un désir de président", "Bassi et Nancy, plus de chichi",... au lendemain de la disparition de Jacques Chirac, le quotidien sportif l'Equipe rend hommage avec subtilité et finesse à l'ancien président de la République. Des jeux de mots et des punchlines dont s'est inspiré le journal pour les titres de son édition du vendredi 27 septembre. Et comme l'Equipe, l'ensemble des journaux nationaux et régionaux (ou presque) ont consacré leur une à cette figure de la Cinquième République. "Une histoire française", "Sans chichi", "C'était Chirac"... découvrez les unes en hommage à Jacques Chirac.