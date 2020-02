De Rémi Gaillard à Audrey Pulvar, la bataille des municipales attire personnalités et people

L'ancienne journaliste Audrey Pulvar, qui avait pris la succession de Nicolas Hulot à la tête de la Fondation pour la nature et l'homme entre 2017 et 2019, s'engage pour de bon en politique. A 48 ans, celle qui se présente comme une "écoféministe en lutte pour le climat et contre les inégalités" a officialisé en octobre 2019 son soutien à la maire sortante Anne Hidalgo, en se plaçant en deuxième position sur la liste "Paris en Commun" du maire PS du 4e arrondissement Ariel Weil. L'ex-présentatrice d'iTélé est également porte-parole de la candidate socialiste, à côté de qui elle s'affiche régulièrement lors des déplacements de campagne et lors des meetings.

Chez les Insoumis parisiens, c'est une autre figure, issue du monde sportif, qui conduira une liste dans le 18e arrondissement. L'ancien footballeur Vikash Dhorasoo, ex-soutien de Bertrand Delanoë puis d'Anne Hidalgo, offre ainsi un "tandem" avec la tête de liste LFI Danielle Simonnet. Depuis le début de la campagne, il s'est notamment illustré par ses propositions en faveur du bio dans les cantines scolaires de son arrondissement et le renforcement de la mixité sociale.

Dans un tout autre registre, l'humoriste Jean-Marie Bigard va également figurer sur les bulletins de vote des Parisiens, plus précisément comme candidat suppléant dans le 6e arrondissement où il habite. En octobre dernier, celui-ci - ancien soutien de Nicolas Sarkozy - avait annoncé son ralliement à la candidature du forain Marcel Campion, parti en guerre contre Anne Hidalgo. "Cette bonne femme incompétente a fait une dette de cinq milliards d'euros. Et on va se la recogner cinq ans (sic) ? Dégage !" avait lancé, lors d'un rassemblement relaté par Le Parisien, le comédien, régulièrement épinglé pour ses sorties sexistes.