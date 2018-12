De Rugy réagit à la pétition "l'Affaire du siècle" : "La question du niveau de la taxe carbone sera posée en janvier"

"Une pétition pour le climat, oui je signe. Une pétition pour attaquer l’État, non. D'ailleurs, il s’agit plus d’un levier d’action politique que d’un réel recours en justice. Les ONG sont dans leur rôle d’aiguillon de l’opinion… Mais ce n’est pas dans un tribunal qu’on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ce n’est pas à des juges de forcer le gouvernement à prendre une loi, ce n’est pas le sens de nos institutions", a-t-il déclaré au journal, se refusant cependant à rejeter le contenu de ce texte dans son ensemble. Le ministre, qui se dit "agréablement surpris [...] heureux que les citoyens s’expriment pour lutter contre le dérèglement climatique", s'engage d'ailleurs à "répondre point par point" à cette pétition. et assure que le gouvernement est "déjà au travail".





Notamment questionné sur le mouvement social des Gilets jaunes, le ministre émet "hypothèse que le succès de cette pétition pour le climat est peut-être aussi une réplique aux mouvements des Gilets jaunes qui parlent parfois de l’écologie comme d’un problème". Il a également laissé la porte ouverte un retour prochain de la hausse de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et finalement annulée à la dernière minute pour 2019 : "Cette question sera [...] posée, pas dans cinq ans ou dans dix ans, mais dans le débat qui commence en janvier".