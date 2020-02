De Sarkozy à Chirac en passant par Valls : les perles des politiques au salon de l'Agriculture

Une visite sur fond de mal-être agricole, ça promet des étincelles. A partir du 22 février, les responsables politiques vont pouvoir mesurer par eux-même la colère des agriculteurs confrontés à d'importantes difficultés financières, à l'occasion du Salon de l'agriculture 2020, porte de Versailles. L'occasion, peut-être, de nouvelles sorties hautes en couleur, à l'image des nombreuses petites phrases lâchées au cours du temps dans cette enceinte. Voici les plus mémorables.

Commençons par la plus célèbre : l'altercation de Nicolas Sarkozy avec un visiteur lors de son premier Salon en tant que président de la République. Alors qu'il salue les badauds, l'ex-Président tombe sur un récalcitrant. "Ah non, touche-moi pas", lâche celui-ci. "Tu me salis". Réponse furieuse de Nicolas Sarkozy qui fera le tour des chaînes : "Casse-toi alors, pov' con". Il formulera des regrets beaucoup plus tard, début 2016.

Nicolas Sarkozy ? Ah bah tu le verras plus

Nicolas Sarkozy ? Ah bah tu le verras plus - François Hollande en 2013

Inaugurant son premier Salon de l’agriculture comme chef de l'Etat, François Hollande se livre à l'un de ses fameux bons mots dont il est friand. A la remarque d'un enfant : "Moi je n'ai jamais vu Nicolas Sarkozy !", le président répond du tac au tac : "Ah bah, tu le verras plus", suscitant l'hilarité de son entourage. "Encore une promesse non tenue de François Hollande", ironisera Nicolas Sarkozy après son retour en politique. Lors de l'édition 2014, François Hollande se livrera à cette confidence (un peu inutile) : "Moi, mon grand-père, il mangeait de la viande au petit-déjeuner".

On connaît le goût de l'ancien président pour l'agriculture, et notamment pour ce Salon où il a toujours été bien accueilli. Jacques Chirac, qui a repris une vieille tradition abandonnée (comme président, François Mitterrand n'y a pas mis les pieds), y passait en moyenne cinq heures. Habitué des petites blagues, il s'amuse en 2003 du fait qu'une vache en soit à sa troisième édition du Salon. "C'est une habituée… Elle vient toute seule ?" En 2005, ravi de sa visite, il félicite à sa manière un éleveur.

En tournée lors de l'édition 2011, Dominique de Villepin, qui vient de divorcer de l'UMP de Nicolas Sarkozy, en quête d'un destin présidentiel. Alors, pour se donner de l'élan, il caresse une vache qui a déjà croisé la route de Jacques Chirac. "Bon bah voilà, Chirac l'a caressée celle-là. Ça porte chance", blague l'ancien Premier ministre. Dans cette même édition, on voit Martine Aubry se livrer à une petite touche d'humour. "C'est pas trop dur de boire de la bière dès le matin ?" questionne une journaliste. "Vous savez, nous, dans le Nord, on commence la bière à 7 heures du matin, hein" rigole la maire de Lille.

L'an dernier, le Premier ministre a effectué une longue visite au Salon, prenant le temps de goûter tout ce qu'on lui présentait à manger... et à boire. De quoi réchauffer l'ambiance. Manuel Valls, très détendu entre deux petits verres, cherche son comparse Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture. "Le Foll il est où là ? Hein ? Le Foll, tu veux pas partager une p'tite bière ? Le Foll ?"