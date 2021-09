Primaire des écologistes : à rebours de 2017, les candidats écartent tout désistement à la présidentielle

"Nous avons montré lors des dernières élections que nous étions les seuls en capacité de fédérer", a pour sa part estimé le maire de Grenoble, vantant "l'arc humaniste" qu'il est parvenu à mettre sur pied lors des municipales de 2014 et de 2020. Dans cette alliance qu'il souhaite, "il y a des écologistes de toujours, des socialistes, des gens qui ont espéré en Jean-Luc Mélenchon en 2017, qui ont cru dans le macronisme. Et qui voient dans notre projet de société un projet de justice, cohérent. C’est cet espace que nous cherchons à rassembler."

Deux autres postulants à la candidature écologistes étaient sur la même ligne : Delphine Batho et Eric Piolle. Pour la première, ancienne ministre socialiste de François Hollande, il faut "porter l’écologie au pouvoir et mettre fin à une situation où l’écologie était une force d’appoint, être capable de gouverner la France". "Je n’envisage aucun scénario dans lequel il n’y a pas de candidature écologiste au premier tour de 2022", a-t-elle tranché, estimant que cette candidature précédait toute alliance avec d'autres forces politiques.

Réputé compatible avec certaines idées défendues par Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau a de son côté évacué la question des alliances, plaidant pour "aller chercher les personnes qui se sont détournées de la politique", évoquant les abstentionnistes lors des régionales. "Il faut renouveler la manière de faire de la politique, le discours. Une fois que ce mouvement sera levé, on verra qui est prêt à sortir des pesticides sous ce mandat", a-t-elle indiqué.

Enfin, Jean-Marc Governatori, qui co-dirige avec Corinne Lepage le mouvement écolo-centriste Cap Ecologie, a indiqué, à rebours de ses concurrents, qu'il envisagerait une alliance beaucoup plus large s'il devait être désigné lors de la primaire. "On a des candidats qui veulent rassembler la gauche, moi je veux rassembler les écologistes", a-t-il lancé. "Le gros avantage d’être écologiste centriste, c’est que vous travaillez avec tout le champ électoral", a-t-il ajouté. Avant d'être retoqué par ses adversaires. Et notamment Sandrine Rousseau, cinglante : "Jean-Marc Governatori ne gagnera pas cette primaire, je suis désolée de le dire, et je pense que c’est bien pour tout le monde."