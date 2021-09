Primaire des écologistes : les affirmations des cinq candidats vérifiées

Réunis ce mercredi soir sur LCI, les cinq protagonistes de la primaire écologiste ont débattu autour des grands thèmes qui feront l'élection présidentielle. Plus de deux heures d'échanges écoutés avec attention par notre équipe des Vérificateurs. Retrouvez les principales affirmations des candidates et candidats passées au crible.

Des chiffres quelque peu inexacts, mais qui démontrent bien la réalité de ce phénomène. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui recense annuellement la population, les agriculteurs représentaient 7,1% de la population active en 1982. Or, aujourd'hui, la France n'en compte plus qu'environ 400.000, selon leur dernière publication d'octobre 2020. Soit seulement 1,5% de l'emploi total du pays. C'est un peu moins que le chiffre évoqué par le candidat.

Et pour cause, les experts du climat ne préconisent pas d'adopter un régime alimentaire précis, qui fixeraient la fréquence à laquelle consommer tel ou tel aliment chaque semaine. "Nous ne recommandons pas de changement de régime alimentaire", affirmait en 2019 le président d'un groupe de recherche du Giec, Hoesung Lee. Le Giec reste ainsi fidèle à lui-même, dans un rôle qui le voit se limiter à des observations scientifiques.

Pour autant, l'organisation a publié d'importants travaux sur la question de l'alimentation. La viande rouge, le bœuf en particulier, est pointée du doigt en raison des ressources que sa production requiert. Les pays les plus développés (Amérique du Nord, Europe) sont particulièrement visés, puisque la consommation de viande y est la plus importante, jusqu'à 10 fois supérieure à celle observée dans les pays les plus pauvres.

Cependant, comme souligné plus tôt, c'est bien la construction de l'EPR de la Manche qui a fait exploser les coûts. Mais si on regarde plutôt les centrales françaises dans leur ensemble, le coût moyen de l'électricité retombe à des prix semblables à ceux de l'énergie nucléaire. Le prix du mégawatt retombe alors aux alentours de 60 euros, toujours selon la même Cour des comptes, dans un rapport cette fois-ci publié en 2014 .

C'est vrai, le nucléaire coûte plus cher que toutes les autres énergies renouvelables. Notamment à cause des travaux de l'EPR de Flamanville, dans la Manche, qui ont fait exploser le coût de cette énergie. Épinglé par la Cour des comptes dans un rapport de juillet 2020 , les magistrats relevaient en effet que le coût de l'électricité produite par cette centrale nucléaire faisait passer le coût du mégawatt à 110, voire 120 euros. Un chiffre faramineux quand on le compare aux énergies renouvelables. C'est deux fois plus que pour l'éolien et le solaire. Dans le premier cas, l'agence de transition écologique estime que le mégawatt est à 60 euros, tandis que pour les panneaux solaires, il oscille entre 40 et 80 euros.

Les cinq candidats ont également évoqué la question cruciale de l'énergie et des moyens dont dispose la France pour sortir du nucléaire. Décrite par Jean-Marc Governatori comme l'une des "pires" énergies qui soit - avec les énergies fossiles - il a tenu à défendre l'idée avec un argument massue pour les téléspectateurs les plus sceptiques. "Il faut le dire aux gens qui nous écoutent, le nucléaire, c'est l'énergie la plus couteuse", a-t-il ainsi lancé.

Interrogé sur la question sensible du cannabis, Yannick Jadot a mis en avant le cas particulier de la France, qui présente des particularités par rapport à ses voisins. "Nous sommes le pays le plus répressif et le pays où il y a le plus de consommation", a-t-il assuré. Une affirmation globalement vraie si l'on s'en tient à une comparaison européenne. Des données récoltées par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) soulignent qu'en 2017, 44,8% des Français âgés de 15 à 64 ans avaient déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. C'est plus qu'au Danemark (38,4%) ou qu'en Espagne (35,2%). Des chiffres qui s'avèrent surtout assez largement supérieurs à ceux de la moyenne européenne, qui s'établit à 27,2%.

En ce qui concerne la dimension répressive des lois en vigueur, on constate que Yannick Jadot dit vrai à nouveau. La France, comme six autres pays européens, fait de l'usage de cannabis une infraction pénale, susceptible d'entraîner des condamnations à de la prison. Les autres pays qui font preuve d'une sévérité comparable sur le continent sont la Finlande, la Grèce, Chypre, la Hongrie, la Suède et la Norvège.