Grand débat LR : éolien, "grand remplacement", voile... ces sujets qui ont divisé les candidats

"On a le droit d’avoir des divergences", s'est défendue Valérie Pécresse alors qu'elle venait de donner des arguments différents de ceux exposés quelques minutes plus tôt par Xavier Bertrand. Sécurité, immigration, nucléaire... Ce lundi soir, les cinq candidats au congrès LR pour l'investiture à la présidentielle se sont souvent montrés d'accord. Mais les discussions ont été un peu plus vives et les avis divergents sur trois sujets : l'éolien, la théorie du "grand remplacement" et l'interdiction du port du voile pour les mineures.

Alors qu'ils sont tous d'accord pour construire de nouveaux EPR et faire la part belle au nucléaire dans la production d'énergie, l'éolien a créé des dissensions. Xavier Bertrand, notamment, s'est montré virulent envers ces "satanées éoliennes". Construirait-il de nouvelles éoliennes s'il était élu ? "Sans l’avis des gens ? Vous connaissez beaucoup de promoteurs qui ont leur maison au pied des éoliennes ? La France ce sont des paysages, on est en train de massacrer des paysages", a-t-il répondu, ajoutant qu'il mettrait "un terme à ce développement anarchique de l'éolien".

Ses adversaires se sont toutefois montrés moins catégoriques. La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, favorable au "zéro carbone d'ici à 2050", estime qu'il n'est pas possible de "se passer du nucléaire pour atteindre cet objectif, mais des éoliennes non plus". "Il faudra faire de l’éolien, mais avec l’assentiment des populations. Je suis sensible à deux choses : la préservation des zones de pêche et des paysages. Mais il y a des territoires de France dans lesquels on peut mettre de l’éolienne, notamment en mer, mais avec l’assentiment des populations."

"Je veux 50% d'énergie renouvelable en 2050. Comment on y arrive ?", a poursuivi Philippe Juvin. "Par l’éolien en mer, un grand plan sur les 20 prochaines années sur l’éolien en mer", a-t-il expliqué. Il s'est également prononcé pour un moratoire sur les éoliennes terrestres : "Dans 20 ans, les éoliennes terrestres seront arrivées en fin de vie, on les démonte et on n’en monte plus", a-t-il estimé. Michel Barnier s'est déclaré contre l'"éolien s’il n’y a pas d’accord local" pour construire des éoliennes.