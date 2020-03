"La Grande confrontation Paris" : police municipale armée ou non, les candidats s'expliquent

Selon un sondage LCI, la sécurité des biens et des personnes est le second sujet le plus important pour les Parisiens aux futures élections municipales (47%), derrière la propreté (54%). Ce mercredi soir lors de "La Grande confrontation", les candidats ont tous (ré)affirmés leur position sur la création d'une police municipale.

Anne Hidalgo, qui n'a pas toujours été pour, a débuté son intervention en brandissant un panneau indiquant une augmentation de 24% des agressions à Paris, en même temps qu’une diminution de 38% des effectifs de police nationale. "Je veux le dire à madame Buzyn, son gouvernement a une responsabilité majeure dans ce que je vous montre ici", a d'ailleurs glissé l'édile. "Il faut se rendre à l’évidence : l’insécurité a augmenté de façon extrêmement importante à Paris. Où sont les policiers ? On n’en voit plus sur le terrain. Lorsque je me suis rendue à cette évidence et ce constat, oui je me suis résolue à mettre en place une police municipale", a indiqué la maire sortante, qui ne souhaite pas que ces 5000 agents soient armés.

Agnès Buzyn, qui a remplacé Benjamin Griveaux en cours de campagne, souhaite elle mettre en place une police municipale armée dans la capitale. Elle pense qu’un policier qui aurait un bandeau police et ne serait pas armé serait "la cible d’agressions. On ne peut pas faire ça à des gens aujourd’hui, ce serait irresponsable. Donc cette police elle doit être armée", a déclaré l'ancienne ministre de la Santé.