Débat pour les Européennes : menottes, baguette ou bouts de murs... ces objets qui symbolisent les 12 têtes de listes

Nathalie Loiseau (LREM) est venue avec du piment d'Espelette qui "a failli disparaître il y a 30 ans au profit des contrefaçons" et qui incarne selon elle le "symbole de l"Europe qui respecte nos identités et défend nos producteurs". François-Xavier Bellamy (LR), a emmené avec lui "L'Illiade et L'Odyssée" d'Homère. La célèbre oeuvre illustre selon lui la culture commune européenne et "le risque de fracturation communautariste qui menace notre société".





Manon Aubry (LFI) a brandi un (faux) chèque 5 milliards d'euros "rendus aux riches" par la politique d'Emmanuel Macron, et symbole de "l'Europe des riches". Ian Brossat (PCF) est enfin venu avec le bracelet de naissance d'une enfant prénommée Olympe afin de rappeler les fermetures de maternités et de services publics.