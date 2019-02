"Débathon" sur Twitch : le Grand débat national s'invite sur un site de streaming de jeux vidéo

Le "Débathon" doit avoir lieu ce mardi 19 février de 9h à 20h, sur Twitch et sur la chaîne d'Hugo Travers (Hugo Décrypte), qui participera également au débat, en compagnie d'autres animateurs. Le débat sera divisé en plusieurs séquences, consacrées à un thème particulier. Chaque séquence fera intervenir deux animateurs, les ministres concernés, un influenceur et trois jeunes. Ce sont ces jeunes qui débuteront chaque séquence avec leur témoignage.





Selon nos informations, le programme du débat, pas encore définitif, devrait s'organiser ainsi : de 9h à 10h, une introduction par le ministre Sébastien Lecornu (Collectivités territoriales) et Hugo Travers ; de 10h à 12h, citoyenneté et démocratie avec les ministres Jean-Michel Blanquer (Éducation) et Gabriel Attal (Jeunesse) ; de 12h à 14h, fiscalité et dépenses publiques avec Franck Riester (Culture) et Olivier Dussopt (Action et Comptes publics) ; de 14h à 16h, organisation de l'État avec Julien Denormandie (Ville et logement); de 16h à 18h, transition écologique avec François De Rugy et Emmanuelle Wargon ; de 18h à 19h, jeunes et politique avec Brune Poirson (Transition écologique). Ces différents débats doivent être entrecoupés de séquences d'analyse.