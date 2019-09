Décès de Jacques Chirac : en quoi consiste une journée de deuil national ?

HOMMAGE – Emmanuel Macron a décrété ce jeudi soir une journée de deuil national en mémoire de Jacques Chirac, décédé à l’âge de 86 ans. En quoi consiste cette décision qui, bien que rarissime sous la Ve République, s’est malheureusement répétée ces dernières années ? Eléments de réponse.

Il faut remonter à 2016 et au tragique attentat de Nice, qui avait poussé François Hollande à décréter trois jours de deuil national, comme il l’avait déjà fait après les attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Quelques mois plus tôt, à la suite du massacre de Charlie Hebdo, le chef de l’Etat avait annoncé cette fois une journée de deuil national. Quatorze ans auparavant, c’est Jacques Chirac qui, après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, avait également annoncé pareil hommage. Celui-ci fut le seul à honorer des personnes décédées hors du territoire français.

Pour la huitième fois seulement depuis 1958 et l'avènement de la Ve République en 1958, la France va observer un deuil national. Après la mort de Jacques Chirac, décédé jeudi matin à l’âge de 86 ans, l’Elysée a annoncé en fin d’après-midi que le lundi 30 septembre était décrété "jour de deuil national". Un service solennel, qui sera célébré par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, se déroulera ce jour-là dans l'église Saint-Sulpice, la cathédrale Notre-Dame, où on traditionnellement lieu les services religieux officiels, étant fermée au public depuis l'incendie qui l'a ravagée le 15 avril dernier.

Avant ces différentes attaques terroristes, cette décision n'avait été prise qu'à la mort des présidents de la République : Charles de Gaulle en 1970, Georges Pompidou en 1974 et François Mitterrand en 1996. Cette année-là, comme le montre cette circulaire d'Alain Juppé, alors Premier ministre de Jacques Chirac, instruction avait été donnée de mettre les drapeaux en berne sur tous les bâtiments et édifices publics et d'organiser "un moment de recueillement permettant aux agents des services publics [...] de s'associer à la cérémonie" qui eut lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 11 janvier 1996. Et le texte de préciser que "les enseignants qui le souhaitent" pouvaient "consacrer un cours de cette journée à l'évocation de la mémoire de l'ancien chef de l'Etat".