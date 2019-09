Décès de Jacques Chirac : un déplacement présidentiel à la rue de Tournon

JT 13H - Pour préserver la tranquilité de Bernadette Chirac, le chef de l'État sera le seul à pouvoir se rendre là où l'ancien président, Jacques Chirac, est décédé.

Le gendre de Jacques Chirac, Frédéric Salat-Baroux, a annoncé que le président de la République se rendrait au domicile des Chirac, dans l’hôtel particulier de la rue de Tournon, ce jeudi après-midi. Emmanuel Macron a tenu à le faire, pour venir présenter ses condoléances et s'entretenir avec la famille de Jacques Chirac.



