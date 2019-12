Jean-Paul Delevoye déclare finalement 13 mandats dans une nouvelle déclaration à la Haute autorité

Le "Monsieur Retraite" du gouvernement plus que jamais fragilisé. Jean-Paul Delevoye, accusé de conflit d'intérêts pour ne pas avoir déclaré deux mandats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), fait face ce samedi à de nouvelles révélations. Selon Le Monde, qui a pu consulter la nouvelle déclaration transmise à la Haute Autorité vendredi soir, dix autres fonctions auraient été omises par le haut-commissaire aux retraites.

D’après le quotidien du soir, Jean-Paul Delevoye est en effet le président de l’Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France. Il s’agit d’une "structure rattachée à la région et à la préfecture qui vise, notamment, à améliorer la visibilité et la transparence des marchés publics dans la région." En outre, il est membre du conseil d’orientation de l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance (IRG), un think tank rattaché à la Fondation Charles-Léopold-Mayer pour le progrès de l’homme.

Les fonctions du "Monsieur retraites" du gouvernement ne s'arrête pas là. Présence au conseil d’administration de deux associations de "Civic tech", présence au conseil d’administration de Parlements & Citoyens, administrateur et membre du comité exécutif de la Fondation La Source, ou encore présidence de deux associations : l’Association des orchestres nationaux de France et Chartreuse de Neuville, active en matière de formation et d’insertion sociale, "Monsieur Retraite" est partout. "Sur le total de treize mandats déclarés, onze sont bénévoles et n’avaient pour la plupart pas été dévoilées jusqu’ici", précise Le Monde.