Vote de confiance au gouvernement : vers un grand cafouillage chez les députés de droite ?

Toutefois, le scénario pourrait s'avérer légèrement différent de celui qui avait accompagné le premier discours de politique générale d'Edouard Philippe, le 4 juillet 2017. A l'époque, pourtant, la droite s'affichait déjà divisée sur la stratégie à tenir. Le groupe LR s'était essentiellement abstenu (75 députés), certains ayant voté contre (23) et un seul député pour. L'ex-groupe Constructifs (devenu plus tard "UDI, Agir et indépendants"), qui rassemblait députés UDI et LR compatibles avec la majorité, s'était divisé entre les abstentionnistes (23 députés) et les votes favorables (12 députés).