Limite des 100 km, attestation d'employeur : la loi d'urgence sanitaire pas promulguée à temps pour lundi

L'exécutif fait appel ce lundi "au sens de la responsabilité des Français". La loi d'état d'urgence sanitaire n'ayant pas été promulguée à temps pour le déconfinement ce 11 mai, certaines de ses dispositions dont la limitation des déplacements à 100 km et l’attestation obligatoire dans les transports en commun se voient repousser jusqu'à ce lundi soir au plus tôt.

En attendant, un communiqué diffusé dans la nuit a précisé qu'il était "en tout état de cause prévu qu'elles devaient faire l'objet d'une période de tolérance". Le défaut de pouvoir présenter l'attestation d'employeur demandée pour emprunter les transports en commun d'Ile-de-France entre 6H30 et 9H30 et entre 16H00 et 19H00 ne sera verbalisé qu'à partir de mercredi, avait annoncé dimanche la présidente de la région Valérie Pécresse.