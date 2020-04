Déconfinement : 6 Français sur 10 ne font pas confiance au gouvernement pour y parvenir

Pourtant, la cote de popularité d’Emmanuel macron gagne encore des point (+ 4 en avril, + 9 depuis le début de la crise), notamment chez les sympathisants PS et LR (+17), qui modèrent leurs critiques à cause de la crise sanitaire. Mais 58% estime encore qu’il est un "mauvais" président (-4) contre 42% qui le jugent "bon" (+4). Après son discours du 16 mars, le chef de l’Etat avait pourtant su convaincre 65% des Français qui le soutenaient pour toutes ses décisions dont le confinement.

"Entre le 19 mars (sondage post-discours d’E. Macron, ndlr) et le 27 mars, tout se retourne : les propos d’Agnès Buzyn, et surtout la polémique montante sur le manque de masques plombent totalement la crédibilité du président et du gouvernement", selon l'institut de sondage. L’incertitude autour des mesures du retour à l’école, jugé comme une mauvaise décision pour 65% des Français il y a quelques jours, ajoute à la défiance, note Odoxa. 64% des parents d’élèves assuraient qu’ils n’y enverraient pas leurs enfants, dans un sondage Odoxa-Dentsu-Consulting pour Le Figaro et France Info du 24 avril.