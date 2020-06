Bruno Le Maire : "L'activité économique doit reprendre plus vite"

"Je souhaite que l'activité reprenne plus rapidement, que le retour au travail soit plus massif, que la croissance reprenne le plus rapidement possible", a affirmé le patron de Bercy, invité de la matinale de LCI ce jeudi 11 juin, qui "(vit) au rythme des annonces de faillites, de licenciements", alors que près de 500.000 emplois ont été détruits pour le seul premier trimestre 2020.

"Il en va de notre vie quotidienne, il en va de la prospérité des Français." Alors que le président Emmanuel Macron s'exprimera dimanche depuis l'Élysée sur la suite du déconfinement, pour "tracer des perspectives et dire où va la Nation française", le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire lancé un appel à reprendre l'activité économique.

"Nous avons une période de crise sanitaire très violente qui nous a tous bouleversés. On a eu des personnes malades autour de soi, parfois des décès. L'impact sur l'activité économique a été terrible, d'une violence que nous n'avions pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sortons de cette période-là, nous sortons du confinement. L'activité économique reprend, même si je pense qu'elle doit reprendre plus vite", a martelé Bruno Le Maire. "Nous entrons dans une nouvelle période, celle où il faut reconstruire économiquement le pays, retourner à la vie normale, accélérer le retour au travail de tous les Français."

Alors que le gouvernement anticipe la suppression de 800.000 emplois en raison des effets du Covid-19 sur l'économie, soit 2,8% de l'emploi total, le ministre de l'Économie a rappelé que la "priorité absolue" est la lutte contre le chômage. "Derrière les chiffres vertigineux qu'on a donnés, il y a des vies qui sont cassées, il y a des vies qui sont arrêtées, il y a des vies qui ne démarrent pas. (...) Il faut penser tous les jours à ces personnes-là et se dire que l'activité économique doit redémarrer", a-t-il indiqué. "Je vais vous dire ma conviction profonde : la France va y arriver. Elle va retrouver de la croissance. On peut, dès 2021, marquer un rebond fort, si on se retrousse tous les manches, si on se met tous au travail et si nous accélérons la reprise économique."