Déconfinement : des maires refusent de rouvrir leurs écoles le 11 mai

Comment faire respecter les gestes barrières par les plus jeunes ? Comment désinfecter les classes et à quel coût ? Comment assurer la sécurité des personnels enseignants et éducatifs ? Face aux doutes et aux difficultés à mettre en place certaines mesures, de nombreux maires ont choisi de ne pas rouvrir leurs classes le 11 mai prochain.

"Compte tenu des conditions avancées par le Premier ministre et de la date du 7 mai pour la décision définitive, cela me semble totalement déraisonnable. Je préfère d’ores et déjà annoncer que les écoles de Saint-Cloud ne rouvriront pas le 11 mai mais plutôt la semaine suivante", a prévenu ce mercredi 29 avril dans le Parisien le maire DVD de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) Eric Berdoati.

Avant même la présentation du plan de déconfinement par le Premier ministre mardi 28 avril, certains édiles avaient déjà fait part de leur décision de ne pas rouvrir les écoles. Le 27 avril, huit maires de Seine-Saint-Denis ont indiqué au Parisien qu’ils ne rouvriraient pas leurs écoles le 11 mai, et avaient fait part de leur réflexion dans un courrier envoyé au préfet du département et à l’Education nationale. Selon eux, les "conditions de sécurité et de sérénité (sont) impossible à assurer". "La première des conditions indispensables pour assurer le retour à l’école serait que le personnel adulte, enseignants, agents ou prestataires privés, soit dépisté préalablement plus régulièrement. Peut-on prendre le risque qu’un adulte infecté vienne contaminer nos enfants et le reste du personnel ?", avait interrogé Aude Lagarde, maire de Drancy.

D'autres ont déjà publié leurs arrêtés, à l'instar du maire de Saulce-sur-Rhône (Drôme) Henri Fauqué ou de Joël Wilmotte, maire de Hautmont (Nord). Ce mercredi sur LCI, il a expliqué qu'une ouverture différée serait décidée dans les prochaines semaines. "Collectivement nous prendrons la décision au fur et à mesure. Je ne peux pas vous dire que ce sera le 15 mai, le 18, le 20 mai ou le 21. On va faire ça avec beaucoup de pragmatisme et sur le terrain."

En début de semaine au micro de TF1, le maire de Courcelles-lès-Gisors (Oise) Alain Frigiotti avait indiqué avoir prévenu ses administrés de la non-réouverture des établissements scolaires. "Je suis là pour préserver mon personnel, mes enfants, les instituteurs et l’ensemble de la population. (...) Je prends mes responsabilités", avait déclaré celui qui dit aussi ne pas avoir les moyens de désinfecter les bâtiments tous les jours. Si son arrêté était annulé par la préfecture, il prévient que la cantine resterait fermée.