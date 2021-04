Déconfinement : Emmanuel Macron s'entretient à nouveau avec des maires ce mardi

Emmanuel Macron va, comme en mars et à la mi-avril, de nouveau s'entretenir ce mardi avec une dizaine de maires en visioconférence, sur la gestion de la crise sanitaire, la stratégie vaccinale, les perspectives de réouvertures et le plan de relance, a annoncé l'Élysée. Cette consultation, prévue à 17h30, intervient à quelques jours d'une prise de parole du chef de l'État très attendue et prévue avant le 5 mai, sur la levée de certaines restrictions et les modalités de la prochaine réouverture des terrasses, lieux de culture, commerces...