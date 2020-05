Intermittents, tournages, programme de commandes publiques… le plan pour la culture d'Emmanuel Macron

C'est l'un des secteurs les plus impactés par l'arrêt du pays. En souffrance, le monde de la culture avait appelé à l'aide. Estimant que "la culture a un rôle à part", Emmanuel Macron a tenté de répondre à ces inquiétudes ce mercredi 6 mai en exposant son plan pour la culture. Au cours cette visioconférence organisée depuis l'Elysée, le chef de l'Etat a appelé les acteurs du secteur à "ne plus subir, mais à enfourcher le tigre".

Si le président de la République a rappelé que les événements rassemblant plus de 5000 personnes n'auraient pas lieu cet été, il a aussi estimé que cela ne devait pas empêcher "les créations" de revenir à partir du 11 mai. Mais cela doit se faire avec un "public réduit" et en "s'adaptant aux contraintes", pour que le coronavirus ne re-circule pas à toute vitesse. "On doit pouvoir rouvrir les librairies, les musées sans qu'il y ait trop de brassages, les disquaires, les galeries d'art", a énuméré le chef de l’Etat, pour qui les théâtres doivent eux-aussi pouvoir "commencer" à fonctionner et répéter, en précisant qu'un "point" serait organisé "fin mai et début juin".