Déconfinement : Macron évoque un plan selon les "secteurs d'activités et les régions"

"On prépare une deuxième étape dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, qui sera progressive, concertée, parfois lente, peut-être différenciée selon les secteurs d'activité ou selon les régions plus ou moins impactées", a-t-il en effet lâché, ajoutant : "Il faut avoir des caps réguliers et être très prudent à chacun de ces caps, car on n'a pas envie de faire des étapes en arrière. Ca s'améliore tout doucement, c'est le fruit de l'effort inédit demandé à la nation. Il ne faut pas remettre en cause cet effort par un retour trop précipité à la normale. Il faut reconquérir pas à pas et savoir aussi inventer quelques horizons."