Municipales : 54% des Français comprennent la décision d'organiser le second tour le 28 juin

Ce vendredi, après plusieurs jours de discussions, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le second tour des élections municipales se déroulerait le 28 juin prochain, les électeurs devant se présenter dans leur bureau de vote obligatoirement munis d'un masque. Une décision toutefois "réversible" si l'épidémie de coronavirus, qui continue de donner des signes de ralentissement, devait enregistrer un rebond. Mais qu'en pensent les Français ? Selon un sondage Harris Interactive pour LCI*, 54% d'entre eux déclarent comprendre cette décision du gouvernement d’organiser le scrutin à cette date.

Le 15 mars dernier, le jour du premier tour des municipales, seuls 46% des Français affirmaient comprendre le maintien du premier tour. Toujours selon cette enquête, parmi les personnes inscrites sur les listes électorales dans une commune concernée par le second tour, 56% se déclarent certaines d’aller voter et seulement 35% tout à fait certaines. Parmi les personnes les plus enclines à aller voter, les personnes âgée de 65 ans et plus se détachent, avec 62% certaines de se déplacer, dont 48% tout à fait certaines.