Le confinement va-t-il être prolongé ? La France suspendue au verdict de Jean Castex ce jeudi

Avant celles-ci, et le réveillon en particulier, un autre débat monte autour des tests. "On essaye de faire un maximum de tests. On peut en faire entre 2,5 et 3 millions par semaine, mais pas 70 millions en deux jours", a prévenu Lionel Barrand, président du Syndicat des jeunes biologistes médicaux (SJBM), mercredi matin. Et de mettre en garde : "Il faut prioriser, faire des tests pour isoler et pas pour lever les gestes barrière et embrasser tout le monde à Noël". Lionel Barrand a par ailleurs rappelé que si les tests antigéniques permettaient d'avoir des résultats très rapidement, ils sont "moins sensibles" que les tests RT-PCR et produisent plus de faux négatifs.

Beaucoup d'élus pensent déjà également à programmer des tests après les fêtes de fin d'année. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse (Libres!), a déjà lancé un appel dès lundi sur France Inter pour que les Franciliens se fassent tester "massivement" après les fêtes afin d'"éviter à tout prix une troisième vague".