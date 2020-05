Déconfinement : restauration, vacances... ce qui doit être tranché d'ici au 2 juin

Et maintenant ? Deux semaines après avoir débuté le déconfinement, le gouvernement planche sur une nouvelle étape : le mois de juin. Des annonces sont en effet attendues dès jeudi, par la voix d'Edouard Philippe pour avancer vers le retour à la normale. En particulier concernant la restauration, toujours à l'arrêt, et les vacances d'été, qui se profilent.

Pour les cafés et les restaurants, le gouvernement s'était fixé comme "objectif" début mai une réouverture "dès le 2 juin" dans les départements classés verts, sous réserve que la "capacité à contenir l'épidémie soit démontrée" jusqu'à cette date. Concernant les établissements en zone rouge, ceux-ci devront s'armer de patience. "D'ici jeudi tout le monde sera fixé" a prévenu ce lundi sur LCI Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'Etat au Tourisme précisant s'être fondé sur un avis "encourageant" du Haut Conseil de la Santé Publique pour la relance de l'activité des restaurants, "avec un mètre d'espacement". Cette réouverture doit être conditionnée à l'élaboration d'un protocole sanitaire permettant d'accueillir les clients dans le respect des gestes barrières et de distanciation physique.

Parmi les nombreux dossiers épineux sur la table de l'exécutif : celui des grandes vacances. Après avoir imposé une distance maximum de 100km pour les déplacements, l'heure est à la levée des restrictions. "Chacun peut commencer à réserver ses vacances. On annoncera les nouvelles règles dans le courant de la semaine", a indiqué la ministre de la Transition écologique lors de l'émission "Questions politiques" sur France Inter. "Dès maintenant, on peut réserver ses vacances pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Pour le mois de juin, on précisera des choses dans le courant de la semaine", a poursuivi Elisabeth Borne. Sur LCI, Jean-Baptiste Lemoyne a quant à lui précisé ce lundi que "d'ici le 15 juin nous en saurons plus sur l’élargissement, l'ouverture des frontières", invitant toutefois les Français "à voyager en France pour aider aussi le secteur à se relever".