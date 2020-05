Déconfinement : pourquoi les parlementaires souhaitent-ils modifier la responsabilité pénale des maires ?

DROIT - En rouvrant les écoles le 11 mai, de nombreux maires ont peur de la mise en cause de leur responsabilité pénale en cas de contamination d'un élève ou d'un enseignant. Est-ce un risque réel ? Comment y remédier ? Des amendements ont été déposés dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence, examinée au Sénat.

La mise en cause de leur responsabilité pénale en cas de contamination d’enfants, d’enseignants ou de personnels : c'est l'un des arguments avancés par les maires refusant de rouvrir les écoles le 11 mai prochain. Beaucoup ne sont pas prêts à prendre le risque, surtout lorsqu'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens matériels ou financiers de mettre en oeuvre les mesures sanitaires exigées par l'Etat. Ce fut l'un des points soulevés dimanche dans le courrier rédigés par 329 maires d'Ile-de-France - parmi lesquels Anne Hidalgo - et adressé au président de la République. Ils réclament à l'Etat de ne "pas faire reposer sur les maires la responsabilité juridique, politique et morale de la réouverture des écoles".

Qu'en est-il aujourd'hui ? "Les maires peuvent être condamnés dans deux cas : s’ils ont délibérément violé une norme, ou s’ils ont commis une ‘faute caractérisée’ qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer", a expliqué à LCI l'avocat spécialisé en droit des collectivités locales Philippe Bluteau. "Le problème c’est que le code pénal permet la condamnation d’un maire pour une 'faute caractérisée', mais que rien ne la définit. En revanche, depuis 20 ans que ce texte issu de la loi Fauchon est appliqué, on se rend compte que les magistrats sont très souvent sévères en cas d’accidents, de blessures, d'homicides involontaires causés par une négligence du maire." La jurisprudence alimente donc légitimement l'inquiétude des maires. Aussi, leurs représentants ont averti que des dispositions devaient être prises. La question de la responsabilité civile et pénale des maires, pour des décisions prises durant l’état d’urgence sanitaire, doit faire "l’objet d’un traitement législatif spécifique pour qu’ils bénéficient d’une protection adaptée à ces circonstance exceptionnelles", a indiqué l’Association des maires de France (AMF) dans un communiqué.

Plusieurs amendements déposés pour remédier à cette situation

De nombreux parlementaires se sont donc emparés du sujet, et plusieurs amendements ont été déposés au Sénat et à l'Assemblée nationale, où la prorogation de l'état d'urgence sanitaire est discutée en ce début de semaine. "Nous proposerons une adaptation de la législation pour effectivement protéger les maires pénalement mais aussi toutes les personnes dépositaires d’une mission de service public dans le cadre des opérations de déconfinement et ce, pour une période limitée", ont indiqué dimanche 3 mai 138 députés et 19 sénateurs La République en marche dans la tribune publiée dans le JDD. "Au cours des échanges nombreux avec les maires de nos circonscriptions, nous avons pu mesurer leurs légitimes appréhensions devant les responsabilités qui sont les leurs, notamment au plan juridique". Des maires demandent à être "rassurés quant à leur éventuelle mise en cause, en cas de contamination d’un enfant par exemple". Selon les parlementaires, ils "ne sont pas en demande d’exonération de responsabilité a priori mais simplement désireux de savoir que la puissance publique d’Etat est à leurs côtés".

Ne pas exclure toute responsabilité

Jeudi 30 avril, les députés LR avaient annoncé le dépôt d’une proposition de loi pour "protéger" les maires en cas de contamination dans les écoles. La responsabilité civile ou pénale des élus ne pourrait être engagée qu’en cas de "moyens" suffisants et de "faute caractérisée" commise "de façon manifestement délibérée", selon leur texte. Le président de la commission de l’Aménagement du territoire du Sénat Hervé Maurey a déposé une proposition de loi similaire. Le sénateur LR Philippe Bas, rapporteur du projet de loi au Sénat, a également déposé un amendement prévoyant trois cas de responsabilités : "la faute intentionnelle, la faute par imprudence ou négligence pour ceux investis des prérogatives prévues par le code de la santé publique en matière d'état d'urgence sanitaire, la violation manifestement délibérée des mesures spécifiques prises sur le fondement de l'état d'urgence ou prévues par la loi ou le règlement". Selon Me Philippe Bluteau, le texte législatif qui sera adopté devra "écarter l’idée de faute caractérisée pendant l’épidémie. Alors le code pénal sera beaucoup plus adapté et réservera les condamnations aux maires qui n’auraient pas mobilisé tous les moyens dont ils disposaient ou auraient délibérément violé une règle de sécurité". En revanche "il ne faut pas exclure toute responsabilité, au risque de nier le droit des victimes à obtenir réparation, il faut limiter la responsabilité aux négligences graves et délibérées".

