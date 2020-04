Déconfinement "territorialisé" : les présidentes de l'Ariège et de la Lozère, épargnés par le coronavirus, approuvent

"Je trouve que c’est la meilleure solution", approuve auprès de LCI Sophie Pantel, présidente du département de la Lozère, le seul à ne compter aucun décès lié au coronavirus sur son territoire. "Au sein de la région Occitanie, on a des situations différentes et contrastées, où des territoires ont été bien plus touchés que nous", ajoute l'élue socialiste. En effet, dans le Gard voisin, près de 40 décès ont été recensés. "Il me semble que ça paraîtrait censé de pouvoir amener une reprise d’activité et un déconfinement par zones, en commençant par les moins touchées, dans lesquelles il y a le moins de cas aujourd’hui", abonde Christine Téqui, la présidente PS du département de l'Ariège, où deux décès sont survenus.