Défiance historique envers les politiques : "Les Français ont un sentiment d'abandon"

"On s'est posé la question de renommer notre enquête 'le baromètre de la défiance politique'." Invité à commenter sur LCI les conclusions de la 10e enquête annuelle du Centre d'étude de la vie politique (Cevipof), réalisé par l'institut OpinionWay, et publiée ce vendredi par Le Figaro, le politologue, Bruno Cautrès, a évoqué des résultats "spectaculaires" et "une tendance extrêmement lourde".





Et pour cause : on y apprend notamment que 85% des sondés pensent que les politiques ne se préoccupent pas des Français comme eux, tandis que seulement 9% déclarent avoir confiance dans les partis. En outre, l'image des élus de la République est particulièrement écornée. Emmanuel Macron, qui semble concentrer, tant par sa personne que sa fonction, cette défiance historique, recueille ainsi seulement 23% d'avis favorables. En un an, il a perdu 13 points de confiance.





"Finalement, sur la décennie que nous avons mesurée, c'est du jamais vu, on a un certain nombre de nos indicateurs qui sont à un niveau extrêmement préoccupant, extrêmement élevé de défiance dans la politique", commente le chercheur au Centre d'études de la vie politique française. Et de détailler : "Jamais la confiance n'avait été aussi basse dans l'institution présidentielle, dans le gouvernement depuis dix ans, mais aussi dans les assemblées, l’exécutif évidemment."